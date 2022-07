Dal Belgio - Il Bruges ha comunicato il prezzo di De Ketelaere, il Milan non ha presentato un'offerta durante la riunione. La proposta arriverà "molto velocemente"

MilanNews.it

Alexandre Braeckman, giornalista sportivo belga, si è così espresso su Twitter al termine dell'incontro tra il Milan e il Club Bruges per Charles De Ketelaere: "Il confronto tra il Milan e la dirigenza del Bruges ha permesso di comunicare, in maniera molto chiara, il prezzo richiesto dal Bruges. Ottimismo confermato da entrambe le parti: il Milan valuterà l'offerta finale che arriverà "molto velocemente". Nessuna offerta è stata proposta durante la riunione. I dettagli dell'accordo devono essere negoziati, l'importo è stato comunicato ma in questa fase viene mantenuto privato. Si va avanti, De Ketelaere vuole assolutamente concludere in fretta. Le discussioni tra Milan e il Club Bruges sono seguite molto da vicino dal Leeds, che contrattaccherà immediatamente se non venisse raggiunto un accordo con i rossoneri. Sono pronti a 'rubare' il giocatore in caso di fallimento della trattativa Milan-Bruges".