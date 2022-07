Dal Belgio: offerta da 30 milioni più bonus del Leeds, ma De Ketelaere vuole andare al Milan

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Het Laatste Nieuws, noto quotidiano belga, il Leeds avrebbe messo sul piatto un'offerta da 30 milioni di euro più cinque di bonus per Charles De Ketelaere. Il giocatore però non sembra interessato a trasferirsi al club inglese in quanto, dopo aver parlato con Paolo Maldini e Stefano Pioli, in cima alle sue preferenze c'è il Milan. Per ora c'è ancora distanza tra le due società, ma il giovane trequartista belga spera che possano arrivare presto ad un accordo.