Dall'Inghilterra - Milan possibile via di fuga per Lukaku, ma un'eventuale operazione è complicata

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Nizaar Kinsella, inviato Chelsea per goal.com e giornalista da sempre molto vicino al mondo dei Blues, riporta una notizia che ha del clamoroso a dir poco. Secondo il collega d'oltremanica il Milan, sono giorni cruciali per il futuro societario dei rossoneri, potrebbe offrire una via di fuga a Romelu Lukaku, che sta vivendo un vero e proprio incubo dopo il suo ritorno al Chelsea, con il belga che nel 2022 non è riuscito ancora a segnare né in Champions League né in Premier con il club londinese.

L'eventuale riuscita dell'affare però, scrive Kinsella, dipende dal verificarsi di alcune circostanze: attualmente il centravanti ex Inter ha un valore di mercato che va oltre i parametri del fondo Elliott, a cui si aggiunge lo stipendio del giocatore da 325mila sterline a settimana.

C'è la possibilità però che il prossimo proprietario del Chelsea, la situazione dovrebbe risolversi la prossima settimana, per tagliare i costi venderebbe il giocatore al di sotto del suo valore di mercato per togliere d'impiccio all'allenatore una situazione difficile che sta creando diversi imbarazzi.

Il Milan, con Elliott che attualmente è in trattative esclusive con Investcorp per cedere il club, potrebbe quindi cambiare strategie per quanto riguarda il prossimo mercato, con i nuovi proprietari che potrebbero volersi presentare con un colpo ad impatto. Il Milan potrebbe anche chiedere al Chelsea di continuare a pagare anche parte dello stipendio del giocatore belga.