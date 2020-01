Dall'Inghilterra: Tottenham, Piatek è la prima opzione per sostituire Kane

Stando a quanto riporta Alasdair Gold, giornalista che si occupa del Tottenham per football.london, gli Spurs faranno il possibile per portare Piatek a Londra prima della chiusura del calciomercato. L'attaccante polacco è la prima scelta per sostituire l'infortunato Kane, out almeno fino ad Aprile. La squadra allenata da Josè Mourinho vorrebbe il centravanti con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il Milan non si smuove dalla richiesta dell'obbligo. Il giocatore ha già parlato con Mourinho e considera il Tottenham la sua prima scelta nel caso dovesse lasciare i rossoneri.