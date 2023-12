Dalla Francia, il Brest chiede 10 milioni per Brassier. Concorrenza europea per il Milan

Il nome nuovo per la difesa rossonera nel prossimo mercato di gennaio, che si aprirà il 2, è Liliana Brassier, centrale difensivo classe 1999 in forza al Brest, formazione di Ligue 1 francese. L'indiscrezione è stata riportata ieri sera dal sito di Gianluca Di Marzio e questa mattina è stata confermata anche dal massimo quotidiano sportivo transalpino, L'Equipe.

Il Brest non ha intenzione di privarsi a stagione in corso del suo giovane talento, che ha un contratto fino al 2025, ma se dovessero arrivare offerte dai 10 milioni in su, per il club francese sarebbe difficile non accettare. Il Milan dovrà guardarsi dalla concorrenza sia del Monaco che del Porto, in cerca di rinforzi per la Champions League.