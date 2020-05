Dalla Francia: Psg su Reina, al Milan Areola in prestito

Secondo quanto riporta L’Équipe, il Paris Saint-Germain sta pensando a Pepe Reina in vista della prossima stagione. Al Milan non dispiacerebbe l’idea di lasciar partire lo spagnolo (e il suo pesante ingaggio), anche se il vero piano dei rossoneri sarebbe quello di cedere Donnarumma e affidare proprio a Reina il ruolo di portiere titolare. Stando all’indiscrezione, il Psg potrebbe offrire Areola in prestito alla società milanista per avere in cambio l’estremo difensore iberico.