Dalla Germania, Milan in pole per Zirkzee: "buone possibilità di prenderlo" per 35-40 milioni

Secondo quanto riportato da Christopher Michel, giornalista per la testata tedesca fussball.news, il Milan è in pole per Joshua Zirkzee; l'olandese "si sente a casa e in buone mani in Serie A, quindi il prossimo passo verso un club grande e di tradizione come il Milan non sarebbe una sorpresa".

L'olandese potrebbe colmare il vuoto lasciato da una possibile partenza di Olivier Giroud. Il francese è sul punto di partire per la MLS ai LA Galaxy.

La somma totale per un trasferimento dello Zirkzee ammonterebbe probabilmente ai 35-40 milioni di euro, considerando anche l'interesse di lub inglesi come il Manchester United. Il top club italiano ha buone possibilità di prenderlo, nonostante un contratto fino al 2026.

