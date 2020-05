Dalla Germania - Rangnick scavalcato: Minztlaff torna Head of Global Soccer del gruppo Red Bull

La notizia che rimbalza dalla Germania potrebbe intreccisarsi anche con il destino del Milan. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Dpa, infatti, Oliver Mintzlaff sarebbe stato promosso da ad del Lipsia a 'Head of Global Soccer' dell'intero gruppo calcistico Red Bull, ruolo che aveva già ricoperto fino al 2017. Il collegamento con il club rossonero è presto detto: assumendo questa nuova carica, Mintzlaff scavalcherebbe di fatto Ralf Rangnick, attuale Head of Sport and Development Soccer, togliendo molto potere decisionale al manager in orbita Diavolo. Che sia l'ennesimo segnale della fumata bianca Rangnick-Milan?