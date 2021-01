Dalla Polonia - Milan favorito su Piatkowski, il difensore rimarrà in patria fino al termine della stagione

Stando a quanto riportato da Kacper Tomczyk, giornalista polacco di TVP SPORT, il Milan è la squadra più vicina a Kamil Piatkowski, giovane difensore del Rakow. Secondo Tomczyk il talentuoso classe 2000 al 99% terminerà la stagione in Polonia: il trasferimento potrebbe concretizzarsi ora, con un ritorno in prestito al Rakow, o al più tardi in estate.