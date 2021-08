Dalla Russia - Vlasic, il Cska disposta a cedere il croato in prestito con obbligo di riscatto

Intervenuto sul proprio profilo Twitter Danny Armstrong, giornalista di Russia Today, ha riportato alcune novità circa la trattativa tra Vlasic e il Milan. Il Cska Mosca, in particolare, sarebbe pronto a lasciar partire Vlasic in prestito oneroso per una cifra vicino ai 10 milioni con un obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. L'affare potrebbe concludersi nei prossimi giorni.

