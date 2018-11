Dalla Spagna - Denis Suarez apre alla cessione: anche il Milan tra le pretendenti

Secondo quanto riferisce Sport, quotidiano catalano molto vicino alle vicende di casa Barcellona, Denis Suarez sarebbe stanco di non essere utilizzato da Valverde. Il classe 1994, infatti, ha collezionato una sola presenza in questa stagione, con tanto di fascia da capitano al braccio, nella partita di Copa del Rey vinta contro il Cultural Leonesa. Per questo motivo, il centrocampista spagnolo starebbe pensando di cambiare aria già a gennaio, nonostante il contratto in scadenza a giugno del 2020. Tra le pretendenti, oltre al Napoli, anche Milan e Sassuolo.