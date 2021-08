Dalla Spagna - Isco in contatto con Diaz: non scarterebbe l’opzione Milan

Come riportato dal portale madrileno Defensa Central, Isco sarebbe continuamente in contatto con l'ex compagno - nonché grande amico - Brahim Diaz, trasferitosi in questa sessione di mercato al Milan. Lo spagnolo avrebbe rivolto al rossonero delle domande circa il progetto e l'ambiente del Diavolo. Positive le risposte del classe '99, che avrebbe fortemente richiamato l'attenzione del madridista. Per questo, Isco non disdegnerebbe di vestire la maglia del club di via Aldo Rossi nella prossima stagione.