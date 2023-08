Dalla Spagna - Royal Antwerp interessato a Ballo-Touré

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto per Relevo, il club belga Royal Antwerp è interessato a Fodé Ballo-Touré. Il Royal Antwerp è società calcistica belga con sede nella città di Anversa. Il terzino francese è in uscita dal Milan ma durante l'estate non è ancora riuscito a trovare una destinazione a titolo definitivo.