Di Marzio: "Il Milan pensa a giocatori d'esperienza per gennaio"

Gianluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così delle possibili mosse del Milan per il mercato di gennaio: “Secondo me a gennaio il Milan farà qualcosa sul mercato, e non è detto che continueranno a cercare solo giovani talenti. Come diceva Gazidis si può sfruttare un’occasione per andare a prendere giocatori d’esperienza. L’impressione è che manchino giocatori di carisma e di personalità che intervengano nei momenti difficili. Non credo che il Milan abbia bisogno di cedere, ci può stare invece che vada alla ricerca di occasioni, come Sanchez per l’Inter e Smalling per la Roma: quei giocatori che nei grandi club internazionali faticano a trovare spazio".