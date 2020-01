Di Marzio: "Il Milan sta seriamente valutando l'opzione Kjaer"

Nel corso del suo intervento a "Calciomercato - L'Originale", l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così dell'interesse del Milan per Kjaer, difensore dell'Atalanta in prestito dal Siviglia: "C’è questa ipotesi Milan per Kjaer, fra l’altro corroborata dal fatto che Ricky Massara lo conosce molto bene. Sabatini e Massara lo portarono alla Roma, c’è una conoscenza dell’uomo oltre che del giocatore. Il Milan l’opzione Kjaer la sta seriamente valutando. Il giocatore, avendo il Milan, alla Sampdoria e al Cagliari per il momento ha detto no".