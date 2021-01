Di Marzio: “Milan, idea Meite in prestito con diritto di riscatto”

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan sarebbe interessato ad acquistare in prestito con diritto di riscatto il centrocampista del Torino, Soualiho Meite. Il francese potrebbe essere una soluzione per il presente e per sopperire alle emergenze di reparto, più che per il futuro (diversamente dall'investimento che il club avrebbe fatto con Kone del Tolosa). Sul giocatore granata ci sarebbe anche l'interesse del Verona.