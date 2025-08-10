Di Marzio: "Milan, prima l'intesa con De Winter e poi si parlerà col Genoa. Operazione sui 18 o 20 milioni"

di Manuel Del Vecchio

Il focus di mercato del Milan è sul nuovo centrale: Tare e Furlani dovranno portare a Milano al più presto un nuovo difensore alla corte di Allegri, anche in vista del primo impegno ufficiale della prossima settimana. Riporta Gianluca Di Marzio su X che il preferito, al momento, è Koni De Winter del Genoa:

"Il Milan conta di definire con De Winter e poi si cercherà l'intesa con il Genoa. Operazione sui 18 o 20 milioni più bonus o percentuale di rivendita".