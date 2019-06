Di Marzio: "Milan, proposto al Sassuolo un prestito biennale con obbligo di riscatto a 15 milioni per Sensi. No degli emiliani"

E' notizia odierna l'interesse dell'Inter per Sensi, che il Milan sta seguendo da tempo. Della trattativa per il calciatore del Sassuolo ha parlato Gianluca di Marzio a "Calciomercato - L'originale": "Tentativo di inserimento per Sensi del Sassuolo dell'Inter. C’è Borja Valero in uscita, vedremo se troverà una soluzione sul mercato. Se dovesse partire, l’Inter proverà l’affondo su Sensi, su cui sta lavorando da tempo il Milan. L’agente del giocatore sta trattando solo con il Milan che però non riesce ancora a trovare un accordo con il Sassuolo. La proposta del Milan è prestito biennale con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro. Il Sassuolo non intende accettare ne la formula ne la cifra del riscatto. L’Inter rimane vigile e ha buoni rapporti con il Sassuolo.