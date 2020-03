Di Marzio: "Rinnovo Gigio ancora più complicato. Senza prolungamento ipotesi cessione in estate"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a SkySport24, ha commentato così la situazione del rinnovo di Gigio Donnarumma: "Il rinnovo di Donnarumma, il cui contratto scade nel 2021, con tutto quello che sta accadendo a livello societario al Milan, credo che sia ancora più complicato. Il Milan potrebbe essere costretto a valutare la sua cessione in estate per evitare di perderlo poi a zero. La Juve potrebbe essere interessata, ma non ci sono stati contatti per ora tra le società".