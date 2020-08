Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del futuro di Thiago Silva, sottolineando che il brasiliano vorrebbe tornare in rossonero: "Lui tornerebbe volentieri al Milan, è una sua priorità, anche se il Milan sembra avere altre idee". L'esperto di mercato ha poi sottolineato come sia stata la Fiorentina ad avere i contatti più approfonditi in Italia.