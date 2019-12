Di Stefano: "Voci di corridoio, Ibra potrebbe rilanciare con una richiesta alta"

Peppe Di Stefano ha raccontato a Sky Sport 24 quelle che sono le ultime sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, queste le sue parole: "Il focus dei tifosi rossoneri è su Ibrahimovic, con il Milan che rimane in attesa di una sua risposta definitiva. Voci di corridoio dicono che lo svedese possa anche rilanciare con una richiesta decisamente alta per il Milan, vista la sua età e la non totale certezza che possa avere una tenuta fisica eccellente per tutta la durata del contratto. Manca poco a questo finale 2019 per il Milan di campo, ancora meno per capire il finale della telenovela delle ultime settimane, il ritorno o meno di Ibra in rossonero".