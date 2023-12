Difesa ridotta al minimo: Matteo Gabbia può tornare dal prestito

La difesa rossonera è ridotta al minimo. Solo Tomori è rimasto indenne, fino a questo momento, nel reparto centrale: in attesa del recupero di Kjaer, che potrebbe arrivare contro l'Atalanta, Pioli ha schierato accanto al centrale inglese addirittura Theo Hernandez che, nonostante tutto, contro il Frosinone è stato uno dei migliori in campo.

Per questo motivo la dirigenza rossonera interverrà sul mercato a gennaio, anche perchè Kalulu e Thiaw ne avranno ancora per diverse settimane. Una delle soluzioni in esame sul tavolo dei piani alti di via Aldo Rossi è la possibilità di richiamare dal prestito Matteo Gabbia. Una via comoda sotto tanti punti di vista che già da diversi giorni sta venendo riportata all'attenzione e che oggi è stata riferita dal Corriere della Sera.