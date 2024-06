Doppio obiettivo brasiliano: Igor ed Emerson Royal per il Milan

C'è stato un tempo in cui il Milan parlava solo brasiliano. Un periodo d'oro che non c'è più e forse mai ritornerà ma intanto nella lista dei vari obiettivi per il calciomercato rossonero trovano posto proprio un paio di giocatori di nazionalità verdeoro. Entrambi sono difensori ed entrambi arriverebbero dalla Premier League. Il primo è Emerson Royal, terzino destro del Tottenham che andrebbe a rinforzare la fascia destra presieduta al momento da capitan Calabria. Il valore stimato dagli Spurs è abbastanza alto: 30 milioni. Recentemente il club rossonero ha incontrato il suo agente Castagna e prova a lavorare alla trattativa lato giocatore.

L'altro nome è una vecchia conoscenza del calcio italiano, il che potrebbe essere un vantaggio: si tratta del centrale difensivo Igor, ex Spal e Fiorentina. La scorsa estate il brasiliano si è trasferito in Inghilterra, dalla viola al Brighton allenato da De Zerbi con cui ha collezionato una trentina di presenze. I britannici lo avevano acquistato per circa 17 milioni più 3 di bonus e, per tale motivo, vorrebbero rientrare dalla spesa nel caso in cui decidessero di venderlo: servirebbero dunque 20 milioni di euro. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.