Dortmund, Watzke: "Brandt e Haaland rimarranno qui per la prossima stagione"

Negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza il nome di Julian Brandt, centrocampista offensivo, al Milan. Nella giornata odierna l'AD del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, con delle dichiarazioni alla BILD ha spento qualsiasi velleità di mercato nei confronti del tedesco: "Per me era già chiaro che Brandt sarebbe rimasto qui, così come che Haaland giocherà nel Dortmund per un altro anno"