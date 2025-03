Emerson Royal destinato a fare i bagagli: ritorni di fiamma di Liga e Galatasaray

L'unico calciatore indisponibile della rosa rossonera, per infortunio, è il terzino brasiliano Emerson Royal, arrivato l'estate scorsa dal Tottenham Hotspur per 15 milioni di euro. Il calciatore ex Barcellona non ha soddisfatto le aspettative e la fiducia del club che, prima dell'infortunio patito nelle battute iniziali della gara contro il Girona in Champions League, sembrava intenzionato a cederlo in prestito al Galatasaray, nel campionato turco. Il problema fisico ha bloccato tutto.

Ieri il papà di Royal è stato intervistato da MilanNews.it (LEGGI QUI) e ha garantito che il figlio è pronto per tornare più forte di prima e che l'interesse del club turco a gennaio va derubricato come semplice voce di mercato. Eppure questa mattina Tuttosport sottolinea come il futuro di Royal in rossonero potrebbe essere appeso a un filo, specialmente con i rossoneri intenzionati a riscattare Walker e rinnovare Florenzi, due giocatori ben più grandi ma che si sono dimostrati più affidabili. Sul brasiliano c'è l'interesse di alcuni club di Liga come dello stesso Galatasaray.