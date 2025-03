Florenzi può rimanere un altro anno. Rinnovo a cifre contenute

Alessandro Florenzi è tornato a disposizione di Sergio Conceicao contro il Lecce, dopo aver saltato tutta la stagione a causa dell'infortunio al legamento crociato anteriore con interessamento del menisco laterale del ginocchio destro patito nella gara di preseason contro il Manchester City all'inizio della tournée americana. Il laterale romano è un pezzo importante all'interno dello spogliatoio, giocatore di esperienza e molto amato da tutti i compagni: quest'anno, da infortunato, ha seguito diverse volte la squadra nelle sue trasferte europee.

Per questa ragione, come riportato circa un mese fa da MilanNews.it (LEGGI QUI), il Milan potrebbe decidere di rinnovare il contratto di Florenzi - in scadenza a giugno - per almeno un altro anno: chiaramente le cifre del contratto sarebbero più contenute rispetto alle attuali, con l'ex Roma che percepisce 3 milioni. La notizia è stata confermata questa mattina anche dai colleghi di Tuttosport che sottolineano come la priorità del calciatore sia quella di rimanere in rossonero e che ci sarà un incontro con l'agente Lucci in aprile.