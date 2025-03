Leadership Walker, Tuttosport titola: "Ora vuole restare"

vedi letture

Il primo colpo del mercato di riparazione invernale del Milan è stato l'acquisto di un calciatore di grande esperienza e vincente come il terzino inglese Kyle Walker, arrivato in prestito dal Manchester City. Il calciatore, che ha riconquistato la maglia della nazionale inglese, è arrivato in prestito con diritto di riscatto e il club si starebbe muovendo per confermare l'ex citizen. Allo stesso tempo, anche il giocatore ha la massima intenzione di rimanere a Milano dove si è calato subito nel ruolo di leader dello spogliatoio.

A riportare le ultime in merito all'affare Walker, questa mattina, è Tuttosport che titola così: "Walker già leader, ora vuole restare. È una delle poche note liete rossonere". Nel sottotitolo un breve riassunto di quanto fatto dall'inglese fin qui: "L'ex capitano del City ha risolto il problema del terzino destro e il club è intenzionato a riscattarlo nonostante abbia ormai 34 anni". Il prezzo dell'opzione d'acquisto è fissato a 5 milioni di euro e da via Aldo Rossi si stanno già muovendo per ottenere un piccolo sconto. I contatti con l'agente sono stati avviati e c'è già anche un accordo di massima per un contratto fino al 2027.