Esterno destro, anche Reiss Nelson è un'opzione: è in scadenza

MilanNews.it

Oggi Tuttosport ha fatto il punto sugli obiettivi rossoneri per il ruolo di ala destra. Uno dei nomi papabili è anche quello di Reiss Nelson, attaccante inglese dell'Arsenal che con i Gunners ancora non ha rinnovato nonostante il contratto gli scada fra venti giorni. Per questo motivo Nelson potrebbe essere una succosa possibilità a zero: le voci recenti, però, potrebbero essere solo state frutto di pressioni dell'entourage del giocatore per sollecitare anche l'Arsenal in vista di un rinnovo. Quest'anno per lui 11 presenze e 3 gol in Premier League.