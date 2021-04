Fiorentina, 40 milioni per Vlahovic: il Milan considera la cifra elevata

Dusan Vlahovic resta nel mirino del Milan. L'attaccante non intende prolungare il contratto con la Fiorentina (in scadenza nel 2023), ma Commisso è altrettanto fermo: non vuole cederlo e, comunque, tende ad alzare il prezzo. La valutazione è superiore ai 40 milioni di euro, soglia che i rossoneri - scrive La Gazzetta dello Sport - considerano elevata. Ma siamo solo all’inizio di una vicenda in continua evoluzione.