Fiorentina, per ora nessun'offerta per Chiesa: la situazione si sbloccherà a fine mercato

Tra i possibili obbiettivi del Milan per la prossima stagione figura anche il nome di Federico Chiesa. L'attaccante italiano, lontano dal progetto Viola, è in partenza ma per ora non ha ricevuto nessuna offerta concreta. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'alta richiesta di Commisso ha spento l'interesse di alcune società. La Fiorentina si è quindi arresa all’idea che il futuro di Chiesa si deciderà solo negli ultimi giorni di mercato, vale a dire tra la fine di settembre e l’inizio del prossimo mese di ottobre in una situazione in cui anche il Milan potrebbe inserirsi.