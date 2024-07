Fofana e un altro? Solo se parte uno tra Bennacer, Pobega o Adli

Nella scala delle priorità di mercato rossonere, dopo l'attaccante che è stato trovato grazie all'acquisto di Alvaro Morata, c'era il ruolo di centrocampista difensivo. Il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un mediano che possa garantire equilibrio in mezzo al campo, possa fare da diga in una posizione intermedia tra difesa e attacco. Per tutta la scorsa stagione il Milan è apparsa come una squadra spaccata e poco bilanciata e così un mediano difensivo alla Youssouf Fofana potrebbe aiutare.

La dirigenza rossonera è al lavoro con il Monaco, e ha già incassato il sì del giocatore, ma potrebbe muoversi sul mercato ulteriormente e portare anche un altro centrocampista agli ordini di Fonseca. Questa ipotesi, racconta Tuttosport, potrebbe verificarsi nel caso in cui uno tra Bennacer, Adli o Pobega dovesse essere ceduto: sul primo e sul secondo ci sono le sirene arabe, sul terzo l'interesse di qualche club italiano anche se Tommaso è utile per le liste Uefa. In caso di partenza di uno dei tre, il Milan potrebbe approfondire le "tentazioni" Samardzic e Rabiot.