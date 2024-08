Fonseca conferma l'all-in per Fofana: "Il mediano è lui, lo sappiamo tutti"

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Monza, match valido per il trofeo Silvio Berlusconi e terminato 3-1 in favore dei padroni di casa.

Cosa pensa di Emerson Royal e Pavlovic?

"Manca un solo giocatore al nostro mercato. Tutti gli altri che vogliamo sono già con noi. Devo confessare che dobbiamo fare delle uscite. Per Kalulu stiamo vedendo cosa è meglio per la squadra e per il giocatore".

MN - Il giocatore che manca al vosto mercato è il mediano?

"Il mediano è Fofana, tutti noi lo sappiamo".

FOFANA SI ALLENA A PARTE

Youssouf Fofana, scrive l'Equipe, dopo aver saltato il trofeo Gamper contro il Barcellona continua ad allenarsi separatamente dal resto del gruppo ed è in attesa di sviluppi dal mercato. Il desiderio del giocatore è chiaro da tempo: vuole il Milan. I rossoneri continuano a dialogare col Monaco per trovare un'accordo che ad oggi non c'è. Il DG del Monaco Scuro ha commentato così la vicenda: "Se non ha intenzione di rimanere non ha senso faccia parte della preparazione. Si tratta di ottenere l'accordo giusto, il processo non è così facile come sperato. Continuiamo, sempre con un approccio rispettoso”.