FootMercato - Lens, gli occhi di Milan, Inter e Juventus su Facundo Medina

vedi letture

Secondo quanto riferisce FootMercato in Francia, Facundo Medina, difensore centrale classe 1999 del Lens, ha attirato l'attenzione di diversi club europei: in particolare, sulle sue tracce ci sarebbero anche Milan, Inter e Juventus. L'argentino piace anche ad una squadra inglese di cui però non è noto il nome.

Il Lens, da parte sua, non intende venderlo, anzi vorrebbe presto offrirgli il rinnovo di contratto (è in scadenza il 30 giugno 2026). In questa stagione, Medina ha collezionato, tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League, 22 presenze, segnando anche una rete in campionato contro