FOTO - Alejandro Jimenez è arrivato a Milano! Prima tappa: Duomo

Come mostrato sulle proprie storie Instagram, Alejandro Jimenez, terzino destro classe 2005 che arriva in prestito dal Real Madrid e che si aggregherà alla Primavera di mister Ignazio Abate, è arrivato a Milano. Il giocatore ha già visitato una parte di Milano, con il Duomo come prima tappa. Domani le visite mediche con il club rossonero.