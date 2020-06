FOTO MN - Kalulu ha terminato i test di idoneità al Centro Ambrosiano

Come testimoniato dalle immagini scattate dall'inviato di MilanNews.it, Pierre Kalulu è appena uscito dal Centro Ambrosiano di Milano, dove ha ottenuto l'idoneità sportiva. In precedenza, il futuro acquisto del Milan si era sottoposto alle visite mediche di rito alla clinica La Madonnina. Il francese non si recherà a Milanello in giornata.