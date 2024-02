Futuro Giroud: la Mls chiama, il francese deciderà in primavera

Quale sarà il futuro di Olivier Giroud il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2024? Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il 37enne francese sta benissimo a Milano, ma non gli dispiacerebbe fare un'ultima esperienza fuori dall'Europa prima di dire addio al calcio giocato. Non è un mistero che la Mls americana sia sulle sue tracce, ma l'attaccante prenderà una decisione solo in primavera.

Questi i numeri stagionali di Giroud con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 22

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 1

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 30

MINUTI GIOCATI: 2249'

GOL: 13 (12 in campionato e uno in Champions)

ASSIST: 9

AMMONIZIONI: 2

ESPULSIONI: 1