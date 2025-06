Futuro Pobega: il Bologna vorrebbe trattenerlo, ma non pagando i 12 milioni del riscatto

Tommaso Pobega ha giocato questa stagione in prestito al Bologna, collezionando 30 presenze in tutte le competizione e segnando anche 4 gol. Il suo futuro è però ancora da capire: come spiega stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, il club rossoblu vorrebbe trattenerlo, ma non pagando al Milan i 12 milioni di euro fissati la scorsa estate per il riscatto.

Questi i numeri stagionali di Pobega con la maglia del Bologna:

PRESENZE IN SERIE A: 21

PRESENZE IN CHAMPIONS LEAGUE: 5

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE TOTALI: 30

MINUTI IN CAMPO: 1634'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 4

ESPULSIONI: 2