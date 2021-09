Gasperini su Ilicic: "È motivato e ha fatto una bella preparazione"

Come valuta la scelta di rimanere di Ilicic (accostato in estate al Milan)? È una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro la Fiorentina valida per la terza giornata di Serie A ha risposto così: "Il ragazzo è motivato, ha fatto una bella preparazione. Ieri si è presentato con il mal di schiena, spero che possa recuperare. Vediamo oggi e domani se può recuperare, ma non ci sono problemi, ci conosciamo bene".