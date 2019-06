Nei giorni scorsi, il Milan si era inserito nella corsa a Nicolò Barella, ma ora sembra essere già fuori dopo aver chiuso il colpo Krunic ed essere pronto all'affondo decisivo per Stefano Sensi. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'Inter è in pole per assicurarsi il centrocampista del Cagliari.