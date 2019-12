Gazzetta - Dal possibile addio di Rodríguez i soldi per Todibo

Ricardo Rodríguez, a distanza di mesi, tornerà a indossare una maglia da titolare. La squalifica di Theo Hernandez, infatti, spiana la strada al terzino svizzero, che partirà dal primo minuto nella prossima gara contro l’Atalanta. Servirà una prova convincente, per se stesso e per invitare i corteggiatori a farsi avanti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da una sua cessione il Milan potrebbe ricavare i milioni necessari per chiuder l’affare Todibo.