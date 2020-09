Dalla Spagna potrebbero arrivare buone notizie nelle prossime 48 ore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando della trattativa con il Real Madrid per Brahim Diaz. L’intesa per il prestito dello spagnolo - riporta la rosea - è in dirittura di arrivo: si discute sulla formula, ma da Casa Milan continua a filtrare ottimismo. Non è da escludere che Diaz possa essere ufficializzato prima di Tonali.