Gazzetta - Florenzi e i giorni difficili vissuti a Roma con Fonseca: il suo futuro al Milan ora è in dubbio

In questi giorni il Milan annuncerà ufficialmente l'arrivo in panchina di Paulo Fonseca, il quale ritroverà a Milanello un suo vecchio giocatore alla Roma, vale a dire Alessandro Florenzi. Tra i due il rapporto non è stato facile, tanto che alla fine il terzino decise di lasciare la capitale per andare prima in prestito al Valencia e poi al PSG.

Il suo futuro al Milan, dunque, come riferisce La Gazzetta dello Sport, è ora in bilico nonostante abbia ancora un anno di contratto e nell'ultima stagione abbia dimostrato di poter dare ancora una mano al Diavolo. Fonseca e i dirigenti milanisti parleranno presto anche di questa situazione: un addio è possibile.