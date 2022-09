Gazzetta - Il Milan e il rinnovo di Leao: il portoghese può beneficiare del Decreto Crescita

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è al lavoro per blindare Rafael Leao che chiede un nuovo contratto da 7 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante portoghese può beneficiare del Decreto Crescita visto che è arrivato in Italia dal 2019 e dunque il costo al lordo si aggirerebbe intorno ai 10,5 milioni annui.