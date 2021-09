Gazzetta - Il Psg resta su Kessie, in pressing c'è anche lo United

Non ci sono novità sul rinnovo di Kessie. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nessun incontro è andato in scena nell’ultimo periodo e non sembrano esserci in programma nuovi summit tra le parti. L’idea che dietro le quinte prosegua la corte del Paris Sainr-Germain resta, scrive la rosea: ai francesi si sarebbe affiancato il pressing dei club della Premier League, dal Tottenham al Manchester United, che vorrebbe il centrocampista ivoriano come sostituto di Pogba.