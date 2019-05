Gazzetta - Mercato, Everton "alleato" del Milan

Se Leonardo supererà l’esame Elliott, toccherà a lui valutare i presupposti dell’affare Everton. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle strategie di mercato del Milan in vista della sessione estiva. Il giovane esterno brasiliano ha mostrato ottime qualità: per questo il valore è già salito - certo non fino agli 80 milioni della clausola rescissoria - e andrebbe ridimensionato in una trattativa che vedrebbe il giocatore alleato del Milan.