Gazzetta - Mercato Milan: a gennaio servirebbero un difensore centrale, un centrocampista e un vice-Ibra

A gennaio, il Milan dovrà tornare sul mercato per cercare di colmare alcune lacune nella sua rosa: innanzitutto servirà un altro difensore centrale, così come un altro intern di centrocampo. Le ultime gare hanno poi dimostrato che manca anche un vice-Ibra, ma in via Aldo Rossi non sembrano essere dello stesso avviso. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.