Gazzetta - Mercato Milan: Abraham apprezzato come eventuale secondo 9 in rosa

vedi letture

In casa rossonera si continua a lavorare per cercare un nuovo attaccante da regalare a Paulo Fonseca dopo l'addio di Olivier Giroud. Il primo obiettivo resta sempre Joshua Zirkzee nonostante le note difficoltà a trovare un accordo con il suo agente sulle commissioni, ma i nomi che vengono accostati al Milan sono diversi.

L'ultimo in ordine di tempo è quello di Tammy Abraham, che è in uscita dalla Roma. Ma l'inglese potrebbe essere preso anche se dovesse arrivare Zirkzee (o un altro centravanti): come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, la punta giallorossa è apprezzato in via Aldo Rossi come eventuale secondo 9 in rosa.