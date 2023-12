Gazzetta - Mercato Milan: David primo obiettivo per l'attacco, ma il Lille continua a chiedere 40 milioni

In vista del mercato di gennaio, il Milan è molto attento per capire se c'è la possibilità di fare anche un acquisto in attacco. Molto dipenderà però dal rendimento di Okafor e Jovic nelle prossime settimane: se i due dovessero dare segnali positivi a Stefano Pioli, come hanno fatto per esempio ieri sera a Newcastle, allora il club di via Aldo Rossi potrebbe pensare di concentrarsi solo su come rinforzare la difesa.

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il primo nome della lista del Milan per l'attacco è sempre Jonathan David, ma il Lille chiede 40 milioni di euro. Sono così in rialzo le quotazioni di Serhou Guirassy dello Stoccarda, che ha nel contratto una clausola rescissoria da 17 milioni. Nelle ultime settimane, si è fatto spesso il nome anche di Akor Adams, ma il Montpellier non sembra disposto a cederlo a gennaio.