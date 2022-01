Gazzetta - Milan-Bailly: si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto

Il Milan ha messo nel mirino Eric Bailly per rinforzare la sua difesa in questa finestra di mercato invernale: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono al lavoro per provare a chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto. Il Manchester United avrebbe aperto alla cessione a titolo temporaneo, ma vanno ancora discussi i termini e i costi del riscatto.