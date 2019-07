L’accordo con il Flamengo per Leo Duarte arriverà presto. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sul mercato rossonero. Serginho, ex milanista, e Alessandro Lucci stanno mediando per mandare in porto l’affare in fretta. Al club brasiliano dovrebbero andare 10-11 milioni, una cifra molto più bassa di quella richiesta dalla Juve per Demiral.